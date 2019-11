L'Albanie en deuil recherche des survivants après le séisme

Ce séisme de magnitude 6,4 est le plus violent qu'a connu la région en près d'un siècle. A ce stade, les efforts se concentrent sur la recherche de survivants et sur l'aide aux sinistrés.

Le dernier bilan fait état de près de 30 morts et plus de 650 blessés. Les sauveteurs ignorent à ce stade le nombre de disparus dans les décombres et perçoivent parfois des signes de vie.

