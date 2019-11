Haro sur le Black Friday en France

En France, 600 marques ont décidé de boycotter l'opération. Le Black Friday ne devrait pas moins générer, d'après un sondage , 5,9 milliards de dépenses dans l'Hexagone, avec un budget moyen de 239 euros. Mais les antis haussent le ton et se font entendre aussi dans d'autres pays européens, notamment en Italie et en Allemagne.

« Il y a deux problèmes. Le premier, c'est le bilan écologique du Black Friday. Par exemple, l'année dernière en France, on a eu une multiplication par dix des livraisons de colis de produits achetés sur Internet, avec tout ce que ça suppose de transports et d'émissions de gaz à effet de serre. Et l'autre problème, c'est une forme de tromperie des consommateurs puisqu'il y a à cette occasion énormément de fausses promotions. »

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.