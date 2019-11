Camion charnier : les corps des 39 victimes ont été rapatriés au Vietnam

Parmi les victimes, figure Anna Bui Thi Nhung, une jeune femme de 19 ans qui avait quitté le Vietnam à la recherche d'une vie meilleure. Son parcours l'a mené en Russie, puis en Allemagne et en Belgique, en passant par la Lituanie et la Pologne. Son but était rejoindre le Royaume-Uni ou son petit ami l'attendait.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.