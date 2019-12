Rapprocher l’UE et l’Afrique

Quelques jours à peine après sa prise de fonction la nouvelle présidente de la Commission européenne fait déjà sourciller la bulle européenne. Ursula von der Leyen a annoncé que son premier déplacement officiel aura lieu ce week-end en Ethiopie. Addis-Abeba, qui accueille aussi le siège de l'Union africaine, apparaît comme un partenaire privilégié de l'UE. "L'Union africaine, qui représente les pays africains, est très importante pour nous. Nous souhaitons un partenariat positif. Il y a de nombreux dossiers communs qu'il faut évoquer", explique la responsable allemande.

L'Ethiopie c’est aussi des opportunités. L'enveloppe allouée par l'Union en matière de coopération est l'une des plus importantes sur le continent africain puisqu'elle représente 715 millions d'euros. Le pays bénéficie aussi de 258 millions d'euros du Fond fiduciaire d'urgence de l'UE pour l'Afrique. Ce rapprochement s'inscrit dans un climat de compétition internationale avec la Chine, explique le journaliste d’Africanews Ronald Kat. "L'UE observe l'Ethiopie, et sa population de 100 millions d'habitants en croissance, comme un marché potentiel pour les entreprises européennes et les exportations", précise-t-il. Usrula von der Leyen rencontrera aussi l'une des personnalités africaines les plus en vue, le Premier ministre Abiy Ahmed, lauréat du Prix Nobel de la paix cette année.

Brèves de Bruxelles :

Andrej Babis droit dans ses bottes

Pas de démission et pas de remboursement. Le Premier ministre tchèque Andrej Babis réfute les soupçons malgré une enquête de la Commission européenne sur un possible conflit d'intérêt concernant son entreprise, Agrofet, et l'usage de fonds européens.

La protection des labels encadrée

Seules les dénominations géographiques des labels alimentaires sont protégées. La Cour de justice de l'Union européenne estime qu'une entreprise allemande est en droit d'employer le terme "balsamico" concernant son vinaigre. Les producteurs italiens de Modène souhaitaient défendre l'ensemble de l'appellation employée dans les indications géographiques protégées.