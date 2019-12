euroviews 6/12/2019 : le zapping des rédactions d'euronews

Que s'est il passé ailleurs dans le monde ? Voici un tour d'horizon de l'actualité vue par nos autres rédactions, en partie en version originale.

Notre bureau espagnol revient sur ce miracle médical dans un hôpital en Catalogne : une jeune Britannique a été sauvée par des médecins après un arrêt cardiaque de six heures après une hypothermie sévère. Elle s'était fait surprendre par une tempête de neige lors d'une marche dans les Pyrénées. C'est cet état d'hypothermie qui l'a, à la fois tuée et sauvée, ont indiqué les médecins. La miraculée n'a aucune séquelle neurologique, seules ses mains n'ont pas encore retrouvé toute leur mobilité.

Notre bureau russe a enquêté sur ces personnes souffrant de mucoviscidose qui demandent d’avoir accès aux médicaments de l’étranger. Plus de 200.000 personnes ont signé une pétition en ce sens. Il y a plusieurs années, les autorités ont décidé de privilégier les médicaments fabriqués en Russie, mais les malades estiment que ces génériques sont moins efficaces que les médicaments importés. Ils veulent vivre le plus longtemps possible. Voilà leur message au gouvernement russe.

Notre bureau allemand s'intéresse aux pandas jumeaux du zoo de Berlin qui s'apprêtent à célébrer leur premier Noël. Ils sont âgés de trois mois et pèsent déjà cinq kilos. On ne connait pas encore ni leur sexe, ni leur nom. On devrait le savoir la semaine prochaine. Les parents de ces deux bébés pandas avaient été prêtés par la Chine il y a deux ans. L'Allemagne devra retourner les bébés à la Chine au plus tard quatre ans après leur sevrage.