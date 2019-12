La relève de l’UE en place

Selon le dernier accord politique Londres devrait quitter l’UE le 31 janvier 2020, soit plus de trois ans après le référendum au Royaume-Uni. Le scrutin a révélé les fractures de la société britannique. L’écrivain Jonathan Coe a fait de cette période d’incertitude et de turbulences la base de son nouveau roman "Le cœur de l’Angleterre", lauréat cette année du Prix du livre européen.

Le Luxembourgeois a désormais son portrait aux côtés des autres présidents de l’institution. Quelques jours plus tôt c’était Charles Michel qui prenait le fauteuil de président du Conseil européen en lieu et place de Donald Tusk.

