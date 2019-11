Juncker : un au revoir sur le ton de la confidence et de l'ironie

« En ce qui concerne l'État de droit, je suis inquiet que dans plus d'un pays, l'État de droit ne soit pas entièrement respecté », a-t-il regretté. Une allusion notamment à la Hongrie et à la Pologne, dans la ligne de mire de Bruxelles pour des lois controversées.

La crise grecque, celle des réfugiés, les provocations de Donald Trump et le Brexit… Le Luxembourgeois a traversé bien des tempêtes politiques mais se dit inquiet d'un phénomène plus insidieux.

