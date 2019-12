Hong Kong : les pro-démocratie en nombre pour les six mois de contestation

Des violences sont encore redoutées ce dimanche. De violents affrontements ont eu lieu entre manifestants et forces de l'ordre lors de précédents rassemblements plongeant la mégapole, habituellement ordonnée, dans la récession et le chaos.

Les rues de Hong Kong encore noire de monde ce dimanche pour un rassemblement annoncé comme le plus important depuis des mois. Un rassemblement qui intervient à la veille de l'anniversaire des six mois de mobilisation.

