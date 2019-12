A 34 ans, Sanna Marin devient la plus jeune Première ministre finlandaise

Les sociaux-démocrates finlandais ont nommé d'une courte tête, dimanche, Sanna Marin au poste de Premier ministre. A 34 ans, elle devient la plus jeune dirigeante de l'histoire du pays, et l'un des plus jeunes chefs de gouvernement de la planète. Questionnée, elle a éludé les questions liées à son âge : "Je n'ai jamais pensé à mon âge ou à mon genre, je pense aux raisons pour lesquelles je me suis engagée en politique et ces choses grâce auxquelles nous avons gagné la confiance de l'électorat".

Sa nomination ne devrait cependant pas entraîner d'inflexion politique significative de l'administration sociale-démocrate : "Nous avons un programme gouvernemental commun sur lequel nous nous sommes engagés" a-t-elle déclarée après sa nomination. Le passage a la neutralité carbone reste l'un des principaux objectifs du gouvernement.

Mais Sanna Marin a reconnu avoir "beaucoup de travail à faire pour rétablir la confiance". Une confiance qui s'est perdue suite à la gestion de la grève des employés de la poste par son prédécesseur, Antti Rinne.

Le Parti du Centre, principal partenaire de coalition des sociaux-démocrates, lui avait retiré sa confiance, lundi dernier, entraînant sa démission, dès le lendemain, seulement 6 mois après sa prise de fonction.

Cette élection intervient alors que la Finlande assure la présidence tournante de l'Union européenne et joue un rôle centrale dans les efforts visant à élaborer le nouveau budget de l'UE.

Sanna Marin devrait prêter serment devant le Parlement ce mardi.