Dialogue et divergences pour la première rencontre entre Poutine et Zelensky

Un nouveau retrait de combattants devrait aussi se faire dans trois zones ukrainiennes d'ici la fin mars prochain. Et une autre rencontre quadripartite est prévue dans 4 mois pour tenter d'aller plus loin.

Tous deux arrivaient avec des objectifs à ce sommet quadripartite après trois ans de paralysie. Ils ont dialogué et résultat, ils se sont engagés sur plusieurs points, comme le cessez-le-feu et l'échange prisonniers.

Les pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine semblent bien relancés. Et c'est un bon point pour Emmanuel Macron, hôte de la première rencontre entre le nouveau président ukrainien Volodymyr Zelensky et son homologue russe Vladimir Poutine.

