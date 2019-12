Ligue des Champions : Liverpool en danger, l'OL pour une qualification

Dans son groupe, Barcelone est assuré de terminer premier. Statut quo pour la deuxième place. Avec 7 points chacun au compteur, Dortmund et l 'Inter Milan se disputeront la qualification. Le Slavia Prague , dernier, n'a plus rien à jouer.

Début de la sixième et dernière journée de Ligue des Champions ce soir. Si Barcelone et Leipzig ont assuré leur qualification, il reste encore quelques tickets à distribuer.

