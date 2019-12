Aung San Suu Kyi nie les accusations de génocide devant la CIJ

" Elle a été envoyée pour mentir " s'emporte Abdur Rahim, réfugié rohingya au Bangladesh. " L'armée et la police de la Brimanie nous ont torturés. Et elle n'est allée à la Cour internationale de Justice que pour sauver l'armée ."

Depuis août 2017, quelque 740.000 Rohingyas se sont réfugiés au Bangladesh pour fuir les exactions de l'armée et de milices bouddhistes. Seuls des militants et des groupes armés étaient ciblés d'après la dirigeante birmane.

" _Le_ conseiller spécial du Secrétaire général l'ONU et le rapporteur spécial de la Birmanie des Nations Unies ont tiré les mêmes conclusions. Il existe des preuves irréfutables de génocide et d'intention génocidaire en ce qui nous concerne " affirme Abubacarr Marie Tambadou, ministre gambien de la justice.

