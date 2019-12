Génocide des rohingyas en Birmanie : Aung San Suu Kyi va défendre l'indéfendable devant la CIJ

"Je me sens vraiment mal, tous ces gens ont été tués par les soldats, beaucoup de musulmans ont été torturés et tués sous nos yeux... beaucoup de gens..."

"Les militaires sont venus chez nous et ils ont pris mon mari. J'étais enceinte. Ce soir-là, ils sont venus pour moi aussi. Ils m'ont emmenée et 5 ou 6 soldats m'ont violée. "

Nous nous sommes rendus à Kutupalong, le plus grand camp de réfugiés du sud-est du Bangladesh. Plus de 600 000 personnes vivent encore ici, tous en voie d'obtention de papiers d'identité, eux que la junte birmane avait condamné à être apatrides. Et ils témoignent des horreurs vécues, comme Zannat Ara, 25 ans :

