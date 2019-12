Boris Johnson, le trublion devenu Premier ministre

Un pari entre obtenir le Brexit et devenir le Premier ministre le plus éphémère de l'histoire politique britannique.

Et lorsqu'elle se retire au mois de juin dernier, il est plébiscité par son parti et lui succède en tant que Premier ministre.

Connu par ses proches sous son vrai nom, Alexander Johnson, il s'est rebaptisé lui-même Boris. Plus qu'un nom de scène, une marque, un slogan, inventé pour marquer les esprits et être immédiatement identifié et identifiable.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.