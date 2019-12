euroviews 13/12/2019 : le zapping des rédactions d'euronews

Notre bureau russe revient sur cet incendie qui a ravagé l' "Amiral Kouznetsov", l'unique porte-avions de la flotte russe. Bilan au moins un mort, un disparu et une dizaine de blessés. Le feu s'est déclaré alors que le navire était à quai dans un port de l'Arctique. Il a été éteint quasiment 24 heures après son déclenchement. Le porte-avions subissait récemment des travaux de réparation et de maintenance.

Notre bureau allemand revient sur cette explosion survenue ce matin dans un immeuble à Blankenburg dans l'est de l'Allemagne. Bilan au moins un mort et une vingtaine de blessés, dont certains grièvement. L'explosion, qui a entraîné un incendie, pourrait être due à une fuite de gaz. L'immeuble a été évacué de même qu'un jardin d'enfants situé à proximité.

