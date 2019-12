Santé : la jeunesse européenne en première ligne

"L'espérance de vie dans certains pays est supérieure de huit ans à l'espérance de vie moyenne dans les États membres de l'Union aux revenus les plus faibles, détaille Willy Palm, de l'Observatoire européen des politiques de santé. Alors, comment pouvons-nous réduire cet écart et comment pouvons-nous donner des chances égales aux patients atteints de cancer et leur donner les mêmes chances d'être traités correctement ?"

L'UE40, une plate-forme de jeunes membres du Parlement européen et des 28 parlements nationaux, souhaite renforcer le dialogue avec les universitaires, les entreprises et les institutions européennes.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.