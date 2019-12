Une explosion secoue un immeuble à Blankenburg, dans l'est de l'Allemagne : 1 mort, 25 blessés

Une explosion a retenti ce vendredi matin dans un immeuble résidentiel de Blankenburg, une ville située dans l'Etat régional de Saxe-Anhalt, au centre-est de l'Allemagne. Selon un porte-parole de la police sur place, une personne est morte et au moins 25 ont été blessées par la déflagration dont on ne connaît pas encore l'origine. Le bilan du drame pourrait s'alourdir car des habitants ont été touchés grièvement.

