Course de drone : un sud-coréen couronné

Le sud-coréen Changhyeon Kang a été couronné champion du monde de course de drones à Xiangshan, en Chine, samedi 14 décembre, après avoir battu plus de 100 concurrents de 31 pays en quatre jours de compétition. Les drones, qui sont pilotés à distance grâce à des casques vidéo, peuvent atteindre 180 km/h.

