Le nouveau président algérien appelle au dialogue

Première conférence de presse ce vendredi du nouveau président algérien, Abdelmajid Tebboune. A Âgé de 74 ans, l'ancien Premier ministre d'Abdelaziz Bouteflika assure qu'il n'est pas dans la continuité du système. Pour se donner une nouvelle image, il a laissé les journalistes poser des questions mais surtout, il affirme qu'il veut tendre la main au Hirak, le mouvement de protestation.

Il déclare : "Je suis prêt à dialoguer directement avec le Hirak et la personne qu'ils choisiront pour parler et ce, afin d'éclaircir de nombreux points et de restaurer la confiance des uns envers les autres et la bonne volonté de chacun. Nous devons, avec Dieu pour témoin, construire une nouvelle Algérie."

La rue conspue son élection

Un président fraîchement élu qui devra convaincre ses nombreux opposants de nouveau mobilisés dans les rues d'Alger. Après l'annonce des résultats, les manifestants ont défilé en masse. Leur objectif : rejeter ce scrutin qu'ils considèrent comme truqué.

Le taux de participation à ces élections a été d'un peu plus de 41%, soit le plus faible de l'histoire de l'Algérie pour des élections présidentielles pluralistes.