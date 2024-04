Les menaces de démission de Pedro Sánchez relancent le débat sur la polarisation politique

L'Espagne reste sur le qui-vive en attendant de savoir si Pedro Sánchez restera à la tête du gouvernement ou s'il décidera de se retirer suite aux accusations contre sa femme. Le Premier ministre, à l'approche de la campagne électorale, exprime sa préoccupation par la polarisation politique.

PUBLICITÉ

La possible démission de Pedro Sánchez suite à l'ouverture d'une procédure judiciaire contre son épouse, Begoña Gómez, pour trafic d'influence présumé, a plongé l'Espagne dans l'incertitude. Le Premier ministre annoncera son avenir lundi prochain, le 29 avril, après une période de réflexion de cinq jours.

Dans une lettre ouverte au public publiée ce mercredi sur les réseaux sociaux, le Premier ministre a annoncé qu'il annulait ses engagementspublicscette semaine pour "faire une pause et réfléchir" à son avenir.

"À ce stade, la question que je me pose légitimement est la suivante : tout cela en vaut-il la peine ? Honnêtement, je ne sais pas", a déclaré M. Sanchez dans sa communication.

Le premier ministre assure que les allégations de corruption contre son épouse, qui ont été admises pour traitement par un tribunal de Madrid, ne sont que des fabrications créées pour attaquer sa famille et lui-même, dans le cadre d'une opération de "harcèlement et de démolition" menée par ses adversaires politiques.

"Il s'agit d'une campagne de harcèlement et de démolition par terre, par mer et par air, visant à me faire fléchir politiquement et personnellement en attaquant ma femme", a déclaré M. Sánchez.

"Sánchez oui ou Sánchez non"

M. Sánchez est l'une des figures les plus controversées de la politique espagnole, avec autant de détracteurs que d'admirateurs. Ce n'est pas en vain que l'opposition a concentré ses critiques de l'action du gouvernement sur la figure du président lui-même, inventant le terme d'"antisanchisme".

Dans la rue, les citoyens expriment des opinions diverses. Il y a ceux qui déplorent son éventuelle décision de quitter le gouvernement, mais certains considèrent qu**'il est temps pour Sánchez de s'en aller** - ou pensent qu'il s'agit simplement d'une manœuvre politique pour rester au pouvoir.

S'il décidait de se retirer, le président laisserait ses adversaires sans l'un de leurs principaux arguments électoraux - lui-même. Mais sans alternative claire pour le remplacer à la tête du gouvernement, ni à droite, ni à gauche, ni même au sein de son propre parti, Pedro Sánchez pose également son éventuelle démission comme un plébiscite sur sa continuité politique.

"I_l faut beaucoup de naïveté pour penser que le Premier ministre ne sait pas ce qu'il va faire lundi. Il ne s'agit donc pas tant de 'je prends mon temps pour réfléchir' que de 'vous prenez votre temps pour réfléchir', pensez à ce que serait le pays si je ne restais pas à la tête du gouvernement"_, explique Luis Arroyo, expert en communication politique.

Un changement de discours électoral ?

Mais au-delà de ses motivations personnelles, Sánchez a introduit dans la politique espagnole un nouveau narratif qui pourrait marquer la longue campagne électorale qui culminera avec les élections européennes. Au lieu du débat sur l'amnistie ou la corruption, M. Sánchez propose aux Espagnols un débat sur la régénération démocratique.

Selon l'étude sur les "habitudes démocratiques" réalisée par le CIS, 88,9 % des personnes interrogées estiment qu'en Espagne il y a "beaucoup ou pas mal" de tensions politiques. En outre, 80,8 % sont "très ou assez" préoccupés par cette tension, et 87,7 % pensent qu'il est "très ou assez important" de réduire la tension en ce moment en Espagne.

En outre, pour 17 % des Espagnols, le "mauvais comportement" des hommes politiques est l'un des trois principaux problèmes de l'Espagne, selon le dernier baromètre du CIS.

Avec sa lettre ouverte, Pedro Sánchez "tente d'établir un nouveau récit dans la conversation, juste au début de deux campagnes. La campagne catalane et, le mois prochain, la campagne pour le Parlement européen", a déclaré M. Arroyo.

"Il est donc clair qu'il y a aussi une stratégie. Ce n'est pas incompatible avec la sincérité de ses paroles, mais il y a une stratégie. Le cadre n'est pas 'amnistie oui ou amnistie non' ou 'indépendance de la Catalogne oui ou indépendance de la Catalogne non'. Le récit porte sur l'institutionnalisme et le respect, ou au contraire sur les "mensonges" de l'extrême droite".

Un avenir possible en Europe

On ne sait pas quel sera le contenu final de la déclaration de M. Sánchez ce lundi, mais Luis Arroyo estime qu**'il est probable que le président soulève un vote de confiance ou annonce sa démission**, même si elle n'est pas immédiate, mais dans un délai précis avec un calendrier concret d'actions, et qu**'il cherche éventuellement à poursuivre son action politique à l'étranger.**

"Il évolue très bien dans les cercles internationaux. C'est une personne très respectée en Europe, mais aussi aux États-Unis et en Amérique latine. Je ne pense pas que l'on puisse exclure qu'il se rende dans d'autres régions où il est plus respecté, où il a plus d'autorité et où l'opposition est moins dure, bien sûr, c'est-à-dire dans la sphère internationale. Cela pourrait être l'Europe, mais aussi les États-Unis ou l'Amérique latine", a déclaré cet expert en communication politique.

L'opposition demande des explications à Sánchez

Le président du Parti populaire et principal leader de l'opposition, Alberto Núñez Feijóo, a accusé M. Sánchez d'essayer "d'intimider l'opposition, les juges et les journalistes". Il a ajouté qu'il ne croyait pas que le Premier ministre espagnol démissionnerait, déclarant qu'il "finirait par couler tout seul".

Le secrétaire général de son parti, Cuca Gamarra, a accusé M. Sánchez d'essayer de détourner l'attention de l'affaire de corruption présumée impliquant sa femme, Begoña Gómez. "Le président doit se présenter de toute urgence pour donner une explication raisonnée sur les scandales qui entourent son parti, son gouvernement et son épouse", a déclaré Mme Gamarra.

PUBLICITÉ

Santiago Abascal, leader du parti d'extrême droite Vox, pense qu'il pourrait s'agir d'une "autre de ses manœuvres de propagande pour se présenter comme une pauvre victime et faire taire, de cette manière, l'indignation d'une grande majorité de citoyens espagnols".

Les partenaires du gouvernement serrent les rangs

Cependant, le parti socialiste et ses partenaires gouvernementaux ont serré les rangs derrière le président. La première vice-présidente du gouvernement, María Jesús Montero, déclare qu'au sein de l'exécutif, on essaie d'encourager Pedro Sánchez à ne pas démissionner.

José Luis Rodríguez Zapatero, ancien Premier ministre et ancien chef des rangs du PSOE, a appelé à la "mobilisation" des militants et sympathisants du Parti socialiste et a garanti qu'ils réagiraient avec "courage démocratique" et "sans baisser les bras" face à ce qu'il a qualifié d'"insidieux".

Le porte-parole d'ERC au Congrès des députés, Gabriel Rufián, a demandé à M. Sánchez de ne pas démissionner de son poste. Dans le même temps, il a annoncé que le président pouvait compter sur son soutien s'il décidait de présenter un vote de confiance.