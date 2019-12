Star Wars, retour sur un empire financier

Un investissement de choix dans cette franchise, sacrée comme la plus rentable de la planète, et dont la valeur était estimée à près de 65 milliards de dollars l'an dernier.

Après avoir englouti Pixar et Marvel Studios, Disney débourse plus de quatre milliards de dollars, en 2012, pour en racheter les droits détenus par George Lucas et mettre la main sur cette manne financière.

Un neuvième épisode pour cette épopée cinématographique hors normes, qui a débuté il y a plus de quatre décennies. C'est en 1977, qu'"Un Nouvel Espoir" fait ses premiers pas dans les salles obscures. George Lucas signe un premier opus qui va non seulement révolutionner le monde du cinéma, mais aussi bâtir un modèle économique à part entière , qui deviendra un empire.

