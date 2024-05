Tirs russes sur Kharkiv, Moscou presse sur Tchassiv Iar - Ukraine frappe la Crimée avec ATACMS

Par Serge Dubois avec agences, Guardian, ISW

Des débris de drones russes abattus ont frappé des cibles civiles tôt samedi à Kharkiv, blessant trois personnes et déclenchant un incendie dans un immeuble de bureaux.

PUBLICITÉ

Les troupes russes ont lancé une attaque massive sur la ville ukrainienne de Kharkiv dans la nuit de samedi à dimanche, provoquant plusieurs grands incendies et blessant au moins quatre personnes, dont un enfant.

Selon les autorités locales, l'incendie le plus grave s'est produit dans des entrepôts d'une superficie totale d'environ 3 000 mètres carrés. Un immeuble de bureaux et d'entrepôts de deux étages, ainsi qu'un atelier de réparation de pneus, ont pris feu à cause de la chute de débris de drones.

Le gouverneur de la région de Kharkiv, Oleh Synehubov, a déclaré sur Telegram qu'un enfant de 13 ans et une femme étaient soignés à l'hôpital, et qu'une deuxième femme était soignée sur le site. Les services d'urgence sont en train de maîtriser l'incendie, a-t-il ajouté.

Dans le district de Pavlogradskyi, région de Dnipro, les frappes de drones iraniens Shahed ont endommagé une infrastructure critique et trois maisons privées, dont l'une a pris feu. Un homme et une femme ont été blessés et hospitalisés dans un état modérément grave.

Au total, les troupes russes ont bombardé le territoire de 10 régions d'Ukraine au cours des dernières 24 heures.

Selon l'armée ukrainienne, les forces russes ont attaqué 141 localités et 222 infrastructures en utilisant différents types d'armes - mortiers, artillerie, chars, MLRS, missiles sol-air, drones et avions tactiques.

Moscou : les forces armées de l'Ukraine ont frappé la Crimée avec les ATACMS

Le ministère russe de la Défense a déclaré que la Crimée occupée avait été attaquée par des missiles ATACMS au cours de la nuit et qu'ils auraient tous été abattus.

Par ailleurs, le ministère a déclaré vendredi que ses forces de défense aérienne avaient détruit six drones lancés par l'Ukraine au cours de la nuit. Cinq des drones ont été abattus au-dessus de la région de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, et un autre au-dessus de la péninsule de Crimée, a indiqué le ministère de la Défense sur Telegram.

Le ministre britannique des Affaires étrangères, David Cameron, a annoncé l'intention du Royaume-Uni de fournir un soutien à long terme à l'Ukraine et a déclaré que les forces ukrainiennes pouvaient mener des frappes à longue portée en Russie avec des armes fournies par le Royaume-Uni.

Les premières livraisons de la nouvelle assistance militaire américaine sont arrivées en Ukraine cette semaine, mais il faudra probablement plusieurs semaines avant que les armes et les munitions occidentales n'arrivent sur la ligne de front.

Pression s'accroit sur Tchassiv Iar

Pendant ce temps, les troupes russes poursuivent leur offensive dans les environs de Tchassiv Iar, dans la région de de Donetsk - certains rapports indiquent qu'elles ont reçu l'ordre de s'emparer de la ville d'ici le 9 mai, jour de Victoire de l'Union Soviétique dans la Deuxième Guerre mondiale.

Selon l'Institute for the Study of War américain, les responsables ukrainiens continuent de souligner que le principal objectif de la Russie pour cette année 2024 reste la prise des oblasts de Donetsk et de Louhansk, alors que les forces russes planifient leur opération offensive de l'été 2024.

Toutefois, selon des blogueurs militaires russes, le succès des forces russes sur place a été jusqu'à présent très modeste. Sur le flanc nord, il n'y a pas eu de progrès, notamment en raison des contre-attaques ennemies. Sur la partie centrale, les forces armées russes ont atteint la périphérie orientale du quartier du canal, mais elles n'ont pas été en mesure de le percer et tentent maintenant de le prendre en demi-couverture depuis les flancs.

"Tchassiv Iar avant l'arrivée de la "paix russe" - et après"

Selon Londres, les forces russes subissent d'importantes pertes

Le nombre quotidien moyen de victimes russes (tuées et blessées) en Ukraine tout au long du mois d'avril 2024 est resté dans la tendance de 2024, avec 899 pertes par jour, estime le Ministère britannique de Défence sur X.

"Il est probable que le nombre de victimes russes augmentera à nouveau au cours des deux prochains mois, à mesure que la Russie reprendra ses opérations offensives dans l'est de l'Ukraine. Cela fait suite à une légère diminution du rythme des opérations au cours des deux derniers mois, depuis la chute d'Avdiivka", affirme le ministère.

"Le nombre total de pertes russes depuis le début du conflit s'élève désormais à plus de 465 000. Il est probable qu'en dépit du coût extrême en vies humaines, la Russie a totalement adapté son armée à la guerre d'attrition, qui repose sur la masse plutôt que sur la qualité. Ce recours à la masse se poursuivra très certainement pendant toute la durée de la guerre en Ukraine et aura des effets durables sur la future armée russe".