Par Euronews avec AP

Le forum de l'industrie de la défense s'est tenu à Bruxelles afin de discuter de la coopération et d'augmenter la production de munitions pour Kiev en réponse à l'agression continue de la Russie.

L'Union européenne a accueilli lundi un forum de l'industrie de la défense afin de trouver de nouveaux moyens de fournir à l'Ukraine les armes et les munitions dont elle a tant besoin.

Quelque 140 entreprises de 25 pays différents ont participé à cet événement à Bruxelles, destiné à établir un lien entre les industries de la défense de l'Ukraine et de l'Union européenne.

Les représentants de l'industrie se sont réunis pour discuter de la manière dont la capacité de l'industrie ukrainienne en matière de production de défense pourrait être mise en adéquation avec celle de l'Europe.

Les représentants ont également discuté de la manière dont les entreprises ukrainiennes pourraient augmenter leur production et répondre aux besoins du pays à l'intérieur de ses frontières. Cela permettrait de réduire les coûts de transport et de produire les outils là où ils sont nécessaires.

"Nous produisons en Europe, mais nous devrions pouvoir produire sur le territoire ukrainien", a déclaré le Haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, "afin de réduire les coûts et les délais de livraison et d'être plus proche des besoins ukrainiens."

L'approvisionnement des forces ukrainiennes s'est avéré être une tâche difficile pour les alliés du pays. Plus de deux ans après l'invasion totale de l'Ukraine par la Russie, Moscou n'a cessé de faire des capacités industrielles de Kyiv l'une de ses principales cibles pour tenter d'affaiblir sa résistance.

C'est la première fois que l'UE accueille le forum. Il s'est d'abord tenu en Ukraine en 2022, puis aux États-Unis l'année suivante. Les représentants de l'industrie ont largement exprimé le souhait d'intégrer l'industrie de défense ukrainienne dans l'écosystème des capacités de défense européennes, une priorité partagée par leurs homologues ukrainiens.

"Notre objectif est de trouver des financements supplémentaires pour l'approvisionnement des forces armées ukrainiennes auprès de l'industrie de défense ukrainienne", a déclaré le ministre ukrainien des industries stratégiques, Oleksandr Kamyshin. "C'est le moyen le plus rapide d'aider la ligne de front", a-t-il ajouté.

Cette nouvelle fait suite à une proposition de stratégie industrielle européenne en matière de défense. Cette stratégie vise à préparer l'industrie de la défense au sein de l'UE après le retour d'un conflit de haute intensité sur le continent.

Le plan propose également un financement de 1,5 milliard d'euros pour préparer l'industrie européenne de la défense, afin de rendre l'UE plus sûre et d'en faire bénéficier ses principaux alliés, notamment l'OTAN et l'Ukraine.