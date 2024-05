L'événement sur les Champs-Élysées de Paris est ouvert à tous, mais... seules 4 000 personnes tirées au sort auront accès à ce pique-nique géant.

C'est l'une des rues les plus célèbres et les plus fréquentées du monde et les Champs-Élysées sont désormais prêtes à accueillir des visiteurs ravis pour un événement tout à fait unique.

Le dimanche 26 mai, l'avenue parisienne se transformera en une immense aire de pique-nique, accueillant 4 000 habitants de la capitale française ainsi que des touristes.

Imaginé par le comité des Champs-Élysées en collaboration avec LG Electronics France, cet événement permettra aux heureux participants de se retrouver autour d'un tapis de pique-nique géant à carreaux rouges et blancs traditionnel.

Chaque participant recevra un panier de pique-nique gratuit rempli à ras bord par un certain nombre de restaurateurs des restaurants emblématiques de l'Avenue.

Il y a cependant un petit hic : les billets pour l'événement seront attribués par le biais d'un système de vote, ce qui signifie que tout le monde ne pourra pas assister au grand pique-nique.

L'avenue est généralement très fréquentée par les touristes - et (mal)fameuse pour sa circulation Craig Philbrick via Unsplash

Voici comment fonctionnera le pique-nique géant des Champs-Élysées

S'étendant de l'Arc de Triomphe à l'intersection de l'avenue George V à l'autre bout des Champs-Élysées, l'aire de pique-nique interdite aux voitures sera méconnaissable par rapport à sa forme habituelle de rue animée et encombrée.

La rue sera transformée en neuf zones distinctes, proposant toutes différentes spécialités françaises et des jeux de plein air animés.

Le tapis de pique-nique vichy de 216 mètres de long, qui sera posé de la rue Arsène-Houssaye à l'avenue George V, sera probablement un régal pour les yeux.

Chaque carré de l'immense couverture à carreaux rouges et blancs peut accueillir jusqu'à six personnes. Les organisateurs les ont considérés comme des « épicuriens chanceux ».

Les invités qui auront la chance de gagner une place par le biais du bulletin de vote pourront assister à l'une des deux séances, soit à 12 heures, soit à 14 heures.

Il est probable que le pique-nique soit reconnu par le Guinness World Records, étant donné que l'événement se déroulera sur une superficie de 4 212 mètres carrés, ce qui en fait probablement le plus grand jamais organisé.

Voici comment s'inscrire pour avoir la chance de pique-niquer sur les Champs-Élysées

Le pique-nique est une occasion rare de voir l'avenue transformée. Dans le passé, les "Champs" ont accueilli temporairement un immense cinéma, mais il s'agit du premier événement gastronomique qui aura lieu.

Avec seulement 4 000 billets proposés, de nombreux gourmets seront malheureusement absents. Si vous voulez lancer votre chapeau sur le ring, faites vite.

Les participants potentiels doivent demander des billets via le site officiel de la mairie de Paris ici.

L'inscription est ouverte à tous, mais les mineurs doivent être accompagnés d'un adulte.

Jusqu'à six personnes d'une même famille ou d'un même groupe peuvent s'inscrire sur le bulletin de vote pour avoir la chance de pique-niquer ensemble. Toutes les inscriptions feront l'objet d'un tirage au sort et ceux qui auront la chance de gagner une place sur la couverture de pique-nique parisienne seront informés en mai.