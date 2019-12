Venezuela : Maduro accuse un diplomate américain de complot

Le ministre vénézuélien de la Communication et de l'Information, Jorge Rodriguez, a dénoncé samedi l'existence d'un complot anti-Maduro qui aurait été préparé par Yanet Fermin et Fernando Orozco.

