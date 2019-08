Maduro mobilise ses soutiens contre les sanctions américaines

Des tambours et des grosses caisses dans une ambiance festive pour dire non à Donald Trump. Le président vénézuelien Nicolas Maduro avait appelé samedi à une grande manifestation de soutien au régime au centre de Caracas. Une façon aussi de dénoncer les dernières sanctions américaines : un gel total des biens aux États-Unis du gouvernement de Maduro. "Je demande au monde de nous écouter. Frères et soeurs à travers le monde, sachez que le Venezuela est prêt à résister, qu'il est prêt à avancer et à combattre le blocus impérialiste du gouvernement raciste de Donald Trump, a lancé le chefe d'État. Nous sommes prêts pour la bataille. Et nous sommes aussi prêts pour la victoire."

Par ailleurs, Nicolas Maduro s'est dit "prêt à parvenir à des accords" avec l'opposition de Juan Gaido. Il y a trois jours pourtant, il s'était retiré de ces négociations qui se déroulent depuis le mois de mai sous l'égide de la Norvège.