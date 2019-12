euroviews 17/12/2019 : le zapping des rédactions d'euronews

Notre bureau à Budapest s’intéresse à cette exposition consacrée au changement de régime en Hongrie après la chute du communisme en 1989. On y découvre des photos emblématiques de cette période charnière remplie d’espoir pour de nombreux Hongrois. Une exposition à découvrir à Budapest, au centre de photographie contemporaine Robert Capa, le célèbre photographe et correspondant de guerre hongrois.

Notre bureau allemand évoque évoque la difficulté pour l'Allemagne d'attirer des travailleurs qualifiés de l'étranger, dont l'économie du pays à grandement besoin. Des besoins estimés à 150.000 travailleurs par an jusqu'en 2060, selon une étude de la Fondation Bertelsmann. Pour les convaincre de venir, le gouvernement s'est doté récemment d'une loi visant à faciliter l'entrée sur le territoire allemand des travailleurs non européens.

