Star Wars : la saga touche à sa fin

La saga originale touche à sa fin, c'est un peu la fin d'une époque pour Star Wars.

Ce lundi sur Hollywood Boulevard à Los Angeles, c'est dans le mythique Man Chinese Theatre que la première mondiale de The Rise of Skywalker, L'Ascension de Skywalker a eu lieu...

Tous les personnages principaux, et les acteurs, anciens et nouveaux, étaient sur le tapis rouge....

John Boyega, acteur, revient sur l'intrigue de "Star Wars : L'Ascension de Skywalker" : "Le film parle du bien contre le mal, du côté lumineux et du côté obscur. Ajoutez des méchants comme Palpatine et Kylo Ren. Et ajouter nos héros comme Rey, Finn, Poe. Et vous avez vous-mêmes un opéra de l'espace."

Les premiers échos du film sont bons. "Épique" tweetait Erik Davis, rédacteur en chef du site web Fandango, qualifiant le final de "merveilleuse façon de mettre fin à l'histoire de Skywalker". "C'est incroyable", a écrit Ryan Parker du Hollywood Reporter.

C'est le créateur de Lost et déjà réalisateur de l'épisode 7, J.J. Abrams, qui a réalisé le film aux côtés de Chris Terrio comme scénariste. Pour lui, "La saga Skywalker est terminée. Et, vous savez, Star Wars est une grande galaxie et qui sait où elle ira dans le futur. Mais, oui, c'est vraiment la fin de la saga Skywalker."

La triple trilogie est certainement terminée, mais Disney, qui a acheté la franchise Star Wars, a l'intention d'exploiter à nouveau le filon de la saga... comme le sous-entend Bob Iger, Président et CEO de The Walt Disney Company : "Les gens ont dit : "Es-tu triste que ce soit la fin ce soir ? Eh bien non, pas vraiment. Il y a quelque chose de doux-amer, nous disons au revoir à beaucoup de choses du monde de Star Wars. Mais, avec des séries télévisées inspirées de la série comme Mandalorian, ce n'est que le début de ce qui pourrait être un ensemble infini d'histoires racontées depuis des galaxies lointaines. "

Les analystes prédisent des recettes-guichets astronomiques aux Etats-unis ce week-end, ce qui placerait le film parmi les plus grandes ouvertures de l'histoire du cinéma.

Le film sort aux Etats-unis et dans toute la galaxie le 18 décembre.