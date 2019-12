Le procès en destitution attend Donald Trump après un vote historique

Comme il appartient au Sénat de juger Donald Trump, les républicains, qui contrôlent cette chambre haute, ont déjà prévenu qu’ils avaient pour objectif d’acquitter leur président; preuve ou non que Trump ait demandé à l'Ukraine d'enquêter sur le fils de son rival potentiel à la prochaine présidentielle Joe Biden et exercé des pressions sur Kiev. Ce procès exceptionnel commencera sans doute dès janvier au Capitole.

"On ne dirait pas que je vais être destitué" , a-t-il raillé devant ses partisans, "le pays se débrouille mieux que jamais, nous n'avons rien fait de mal et nous avons le fabuleux soutien du parti républicain, un soutien que personne n'a jamais eu".

Les deux accusations pour abus de pouvoir et entrave à la bonne marche du congrès ont été retenues après une longue journée de débats houleux entre démocrates et républicains. La chef démocrate Nancy Pelosi a ensuite demandé un "procès juste" au Sénat.

