Réchauffement climatique : l'ordre de la Cour suprême néerlandaise

«Je pense qu'il est important que nous agissions maintenant, dit cette jeune manifestante. Je veux avoir un avenir où je peux être en bonne santé et pouvoir vivre. Et les générations après moi. Je pense que c'est vraiment important."

Kees Streefkerk, Président de la Cour Suprême :"Cette obligation est fondée sur les articles 2 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Ces articles impliquent une obligation positive pour l'État néerlandais de prendre des mesures raisonnables et appropriées pour protéger les résidents des Pays-Bas contre le risque sérieux d'un changement climatique qui menacerait la vie et le bien-être de nombreuses personnes aux Pays-Bas."

