Rimini rend hommage au grand Federico Fellini

"Tout comme Bilbao a fait le musée Guggenheim, nous faisons un musée international avec trois axes : le château Renaissance des Malatesta, le cinéma Fulgor, et une place qui unit le cinéma et le château, qui deviendra un " Cirque Amarcord " ou un grand plateau de cinéma, comme dans Otto e Mezzo", explique Andrea Gnassi le maire de Rimini.

Rimini, au nord-est de l’Italie, rend hommage à l’un de ses plus célèbres enfants : le cinéaste Federico Fellini né ici il y a 100 ans. Au programme : une exposition avec de nombreux documents originaux et un tour de la ville qui propose au visiteur de suivre un tapis rouge pour la "revisiter" la cité avec le regard de Fellini.

