Gazoduc Nord Stream 2 : Berlin accuse Washington d'ingérence

De l'eau dans le gaz entre Washington et Berlin. Les entreprises associées à la construction du gazoduc russe Nord Stream 2 vont être sanctionnées. Le président américain Donald Trump a promulgué une loi en ce sens vendredi. L'Allemagne, principale bénéficiaire du projet, n'a pas tardé à réagir. "Le gouvernement allemand rejette ces sanctions, a déclaré dans un communiqué Ulrike Demmer, une porte-parole d'Angela Merkel. Elles affectent des sociétés allemandes et européennes et sont une ingérence dans nos affaires intérieures."

