Les Balkans occidentaux accélèrent leur coopération

Aux abords du sommet, des manifestants ont défendu le point de vue du Kosovo, non représenté à cette rencontre. Son président Hashim Thaci a refusé d'y participer en raison de la position de la Serbie et de la Bosnie-Herzégovine qui ne reconnaissent pas l'indépendance du pays.

C'était le troisième sommet des Balkans occidentaux en trois mois. Les dirigeants albanais, serbe, nord-macédonien et monténégrin s'étaient donné rendez-vous ce samedi à Tirana, en Albanie. Objectif : doper la croissance et attirer les investisseurs étrangers. avec en vue l'adhésion à l'UE notamment pour la Serbie et le Monténégro.

