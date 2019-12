Hongrie : aider les jeunes Roms à accéder à l'enseignement supérieur

Aujourd’hui, 1 % seulement des jeunes Roms obtiennent un diplôme d’éducation supérieure. Les Roms constituent pourtant la plus grande minorité ethnique de Hongrie . En 20 ans, Romaversitas a soutenu plus de 300 étudiants Roms, mais la fondation marche seule, ne recevant aucun soutien de l’Etat hongrois.

Chaque étudiant est encadré par un tuteur et bénéficie d’une aide personnalisée. Il peut aussi rencontrer un thérapeute si besoin. L'objectif est de redonner confiance à des jeunes souvent victimes de harcèlement et ayant un accès à l’éducation très restreint, simplement parce qu’ils sont Roms.

Fanni Iváncsik est l’une des rares Roms de Hongrie à suivre un cursus universitaire. Sans l'aide de la Fondation Romaversitas , elle n’aurait pas été en mesure de le faire. Cet organisme l’a soutenue financièrement et lui a permis de suivre des formations spécifiques qui l'ont aidée à intégrer une université. Une aide salvatrice pour la jeune-femme et qui se poursuit aujourd’hui.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.