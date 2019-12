Le peintre français Pierre Soulages fête ses 100 ans

Pierre Soulages est le peintre français vivant le plus célèbre au monde. Il fête ses 100 ans ce 24 décembre.

Cet artiste a transcendé le noir tout au long de sa carrière. Et à la question « pourquoi le noir ? », il a toujours donné la même réponse facétieuse : « parce que ».

"Le noir chez moi c'est l'enfance. Quand j'étais enfant, on m'offrait des couleurs et on ne comprenait pas pourquoi je préférais tremper mon pinceau dans l'encrier noir, plutôt que d'utiliser les couleurs que l'on m'offrait pour mon anniversaire et ça désolait mon entourage", a-t-il confié lors d'un entretien donné à l'AFP en 2013.

Une exposition au musée du Louvre retrace sa carrière

Le musée du Louvre lui rend hommage à l'occasion d'une exposition. Il est seulement le troisième artiste à être exposé de son vivant dans le musée parisien, après Picasso et Chagall.

"La lumière vient du noir"

Dans ses œuvres, Pierre Soulages a esquissé son propre univers. Il a même inventé un mot pour mieux décrire ce noir absolu qu'il affectionne tant : "l'Outre-noir".

"Outre-Noir, pour moi, c'est un autre pays que le noir, un autre champ mental et ce n'est pas du tout une définition optique. Pour moi, ce n'est pas le domaine optique qui m'intéresse, c'est le domaine profond, ce qui nous habite au fond de nous quand nous aimons une oeuvre d'art", explique l'artiste.

Il ne se contente pas de peindre en noir. Il gratte, il sculpte, il façonne ses œuvres.

"Quand on voit une de mes peintures, on voit la lumière qui vient du noir. C'est la lumière qui vient du tableau que l'on regarde, vers vous qui le regardez. Par conséquent, l'espace du tableau n'est plus sur le mur, c'est la lumière qui vient de la surface du mur vers vous qui le regardez. Par conséquent, l'espace de la peinture est devant et vous qui le regardez, vous êtes dans l'espace de la peinture".

Pierre Soulages peut aussi s'enorgueillir d'être devenu le peintre vivant le plus cher du monde, l'une de ses œuvres s'est adjugée à 9,6 millions d'euros il y a tout un mois. A 100 ans, il continue de laisser libre court à son art fait d'obscurité et de lumière.