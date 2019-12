Syrie : des dizaines de milliers de civils fuient Idleb

Ces familles fuient Idleb au nord est de la Syrie. Un exode massif de dizaines de milliers de civils après plusieurs jours de combats meurtriers et de bombardements dans lesquels neuf civils ont péri dimanche, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).

L'intensification des frappes aériennes de Moscou ces derniers jours ne leur laisse plus d'autre choix. Partir loin fuir cette violence qu les poursuit.

"La situation est tragique. Il y a de lourds bombardements. Les avions de guerre sont toujours aud essus de nos têtes."

"J'emmène ma famille et nous nous dirigeons vers un campement. On ne sait toujours pas si on peut avoir une tente ou non. Le temps est froid et il y a de la pluie, donc les gens ne peuvent pas dormir sans chauffage. C'est ainsi que nous vivons, c'est notre vie. Dieu merci quoi qu'il en soit".

Faisant craindre le pire pour la situation humanitaire déjà précaire, la Russie et la Chine ont mis vendredi leur veto à un projet de résolution prolongeant d'un an l'aide humanitaire transfrontalière de l'ONU à quatre millions de Syriens, notamment à Idleb.

On craint désormais que l'assistance financée par l'ONU ne cesse à partir de janvier, à moins qu'un autre accord ne soit conclu.