Noël rime avec espoir pour les chrétiens en danger dans le monde

A Pékin, des centaines de catholique chinois ont assisté à la messe de Noël à la cathédrale du Saint-Sauveur. En Chine également, les chrétiens subissent l’oppression, en dépit d'un accord provisoire entre Pékin et le Vatican, qui a permis l'ordination de deux évêques chinois. Le pays compte 12 millions de catholiques. Mais la politique religieuse demeure pesante pour la communauté, en témoigne les nombreuses arrestations et emprisonnements rapportés ces dernières années, notamment contre les chrétiens ouïghours.

Autre messe de Noël, cette fois à Abuja, la capitale du Nigeria, pays où les chrétiens payent également un lourd tribu aux conflits intercommunautaires. Un millier d'entre eux ont été tués depuis le début de l'année, selon un rapport d'une association humanitaire, qui pointe les djihadistes de Boko Haram et les affrontements entre éleveurs musulmans et agriculteurs chrétiens.

