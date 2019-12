Philippines : le typhon Phanfone laisse derrière lui 16 morts et d'importants dégâts matériels

Le typhon Phanfone qui s'est abattu sur le centre des Philippines le jour de Noël a laissé dans son sillage un triste bilan d'au moins 16 morts, selon des responsables de l'autorité nationale de gestion des catastrophes.

Le typhon, accompagné de violentes rafales de vent atteignant les 195 km/h, a provoqué d'importants dégâts matériels : les toits des maisons ont été arrachés, des poteaux électriques renversés.

Des dizaines de milliers de personnes ont été contraintes de quitter leurs maisons et de passer le réveillon et le jour de Noël dans des abris. Et de nombreuses familles ont dû faire une croix dessus, en raison de l'arrêt des liaisons aériennes et par ferries.

Les petites îles de Boracay et de Coron très prisées des touristes, ont été touchées de plein fouet.

Moins puissant qu'Haiyan, le typhon qui avait fait plus de 7 300 morts et disparus en 2013, Phanfone serait en train de s'affaiblir, en s'éloignant peu à peu du pays jeudi, selon le centre de prévisions météorologiques Weather Philippines.