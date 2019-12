Tensions au Monténégro : trois députés de l'opposition arrêtés

Après le rejet de leurs amendements par la majorité, les députés du FD ont jeté un pétard dans la salle du Parlement ainsi que des bouteilles en plastique, vandalisé du mobilier et des micros et tenté de s'en prendre physiquement aux députés de la majorité, selon un photographe de l'AFP sur place.

