Turquie : manifestation de Syriens devant le consulat de Russie

"Nous sommes ici pour protester contre ce massacre qui a lieu en Syrie, martèle Gülden Sönmez, médiatique avocate turque, militante des droits de l'homme_. Je veux aussi lancer cet appel : que la Russie, et en particulier Bachar al-Assad, Poutine et tous les responsables russes, tous les responsables de ce massacre, tous, soient jugés et tenus pour responsables de ces crimes de guerre, au nom de l'humanité". _

