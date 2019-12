Australie : le Premier ministre moqué sur les réseaux sociaux

Le Premier ministre australien Scott Morrison parviendra t-il à éteindre la tempête politique qu'il a provoqué en quittant son pays pour un voyage familial à Hawaï en plein crise des incendies ? Revenu prématurément, il enchaîne les déplacements sur le terrain et les allocutions pour louer le courage des Australiens.

"Le défi est grand, et donc dans les jours, les semaines et les mois à venir, il continuera à être difficile à relever. J'aimerais que nous ayons de meilleures nouvelles pour le Nouvel An, mais ce qui peut toujours nous réconforter c'est l'incroyable état d'esprit des Australiens. Nous avons déjà fait face à ces désastres et nous nous en sommes sortis", a déclaré Scott Morrison, le Premier ministre australien.

Une peinture murale le montrant en chemise hawaïenne sirotant un cocktail, l'air détendu, est devenue virale sur les réseaux sociaux. Elle s'affiche désormais sur des t-shirt ou des tasses vendus au profit des pompiers.

La catastrophe a aussi relancé le débat sur les politiques climatiques de Scott Morrison. Le Premier ministre conservateur a admis tardivement un lien entre ces incendies et le changement climatique mais s'est refusé à revenir sur sa politique favorable à l'industrie minière du charbon. Au total onze personnes sont mortes dans ces incendies qui ont détruit un millier de maisons et plus de trois millions d'hectares, soit une superficie plus grande que la Belgique.