Le bilan des incendies en Australie s'alourdit

Les hélicoptères continuent d'évacuer les habitants menacés. En revanche, la fumée est si épaisse que les reconnaissances aériennes et les interventions de bombardiers d'eau ont dû être interrompues. Des milliers de personnes ont trouvé refuge sur des plages sur une bande littorale d'environ 200 km pour échapper aux flammes. Il faut aussi prendre soin, autant que possible des animaux. Cet hôpital qui leur est dédié à Brisbane a reçu la visite de la numéro 1 mondiale de tennis, Ashleigh Barty.

