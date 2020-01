Hécatombe dans un zoo allemand : de nombreux singes sont morts dans un incendie

Un enclos calciné, et des dizaines d'animaux morts... Dans la nuit du jour de l'an, un incendie a ravagé la maison des singes du zoo de Krefeld en Allemagne, tuant plus de 30 animaux : orangs-outans, ouistitis et chimpanzés, tous les pensionnaires qui y séjournaient ont été tués: seul le jardin des gorilles a été épargné.

"Nos pires craintes sont devenues réalité" Zoo de Krefeld

Les employés ont annoncé sur Facebook que leur plus grande crainte était confirmée : seuls deux chimpanzés et sept gorilles, logés dans un autre bâtiment, ont survécu au sinistre. Ils souhaitent construire une nouvelle maison des singes, et ont lancé un appel aux dons. Sous le choc, ils indiquent sur leur site internet que le zoo restera fermé aujourd'hui....

UPDATE 5.50 Uhr Unsere schlimmsten Befürchtungen sind Realität geworden. Es gibt keine Überlebenden Tiere im Affenhaus.... Publiée par Zoo Krefeld sur Mardi 31 décembre 2019

« C’est une tragédie », a commenté sur Twitter le maire de la ville de Krefeld, Frank Meyer.

Les secours, pourtant arrivés sur place rapidement, n'ont pas pu sauver la maison des singes déjà ravagée par les flammes, mais ils ont pu empêcher la propagation de l'incendie à d'autres bâtiments du zoo.

La cause de l'incendie pas encore confirmée

Une enquête a été ouverte... La cause de l'incendie n'est pas encore confirmée, mais selon le Taggespiegel, il pourrait être lié à des lanternes chinoises volantes, pourtant interdites dans cette région depuis 2009. Trois d'ente elles, ont été découvertes dans l'enceinte du zoo.

Ce sinistre risque de relancer le débat en cours en Allemagne sur les feux d’artifice, pétards surpuissants et autres lanternes volantes, particulièrement prisés des Allemands la nuit du Nouvel an, mais qui causent chaque année des blessures, voire des décès, et polluent l’atmosphère.