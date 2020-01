David Stern, roi de la NBA, est mort

Aujourd'hui le monde du basket lui rend un hommage unanimes. Johnson a salué "un grand homme et un visionnaire". "David était un grand novateur et a fait du jeu que l'on aime ce qu'il est aujourd'hui" a pour sa part twitté Bill Russel, le joueur le plus titré de l'histoire de la NBA.

De 1984 à 2014, pendant 30 ans ce fils d'épicier new-yorkais, diplômé de droit a fait prospérer la NBA. Il l'a transformée en une marque mondiale et l'une des ligues sportives les plus puissantes du monde. David Stern a mis en avant des joueurs devenus des stars planétaires comme Michael Jordan, Magic Johnson ou Larry Bird.

