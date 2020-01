Inondations meurtrières en Indonésie

Les pluies torrentielles du le réveillon du Nouvel An ont provoqué des glissements de terrain et submergé un grand nombre de quartiers de la capitale. Les habitants tentent coute que coute de survivre et de se protéger de cette terrifiante montée des eaux. Des dizaines de milliers d'entre eux ont été évacués vers des abris provisoires, un grand nombre de maisons ont subi d importants dégâts.

