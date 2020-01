Attaque américaine en Irak : le guide suprême iranien promet de "venger" la mort de Soleimani

"Quand de telles opérations ont lieu, on voit bien que l'escalade est en marche alors que nous souhaitons avant tout la stabilité et la désescalade", a-t-elle ajouté, indiquant que le président Emmanuel Macron et le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian s'entretiendraient dans la journée avec "les acteurs de la région", sans donner de précision.

"On se réveille dans un monde plus dangereux. L'escalade militaire est toujours dangereuse" , a-t-elle déclaré au micro de RTL.

Le raid américain de la nuit " va déclencher une guerre dévastatrice en Irak ", a quant à lui réagi le Premier ministre démissionnaire irakien Adel Abdel Mahdi , en dénonçant une " agression " de Washington contre son pays et en laissant entendre que Bagdad pourrait remettre en cause la présence des 5 200 soldats américains stationnés dans le pays.

"L'Amérique et l'Iran devraient résoudre leurs problèmes en dehors de l'Irak. Nous ne voulons pas qu'ils le fassent à l'intérieur, cela ne servira pas notre cause. Nous ne célébrons pas le meurtre de Soleimani ou de quiconque parce que cela ne nous sert en rien au final", dit par exemple cet autre manifestant.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.