Mort du Général Soleimani : des milliers de manifestants anti-USA à Téhéran

Le général Soleimani était chargé des opérations extérieures d'Iran. C'était l'un des hommes forts du pays comme l'explique l'un des manifestants : « Il portait l’uniforme militaire depuis 40 ans et il a toujours aidé les gens. S’il n’y avait qu’un seul vrai homme dans le pays, c’était le général. Je me sens triste et j’ai pleuré toute la journée ».

