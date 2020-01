Funérailles du Général Soleimani à Bagdad : des milliers de personnes scandent des slogans anti-USA

Une situation tendue qui fait redouter une escalade de la tension entre l'Iran et les Etats Unis comme l'explique Richard Shultz, professeur de politique internationale à l'université de Tufts : " les Iraniens ont un certain nombre d’options. Je dirais que la plupart d’entre eux se trouveront dans ce que l’on pourrait appeler « la zone grise ». Ce que je veux dire par là, c’est qu’ils pourraient attaquer des diplomates américains ou des forces militaires en Irak, c’est sûrement ce qui sera sur la table. Ils pourraient aussi attaquer des navires dans le Golfe. Ils ont un réseau international d’organisations terroristes qu’ils soutiennent. Ils pourraient donc les utiliser".

Le sentiment anti-américain est exacerbé. Des roquettes et des deux obus de mortier ont visé samedi soir la zone verte de Bagdad où se trouve le siège de l’ambassade américaine et une basse aérienne. Selon les militaires irakiens, il n'y aurait pas de victime.

