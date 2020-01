Le Dakar s'élance en Arabie Saoudite, les ONG crient au scandale

Le rallye ne doit pas faire oublier la situation des droits de l'Homme en Arabie Saoudite insistent les ONG, qui rappellent aux organisateurs et diffuseurs de la course leur devoir de responsabilité. La Fédération internationale des ligues des droits humains demande aux pilotes de porter un brassard rose avec #FreeSaudiHeroes, en hommage aux opposants politiques détenus par le Royaume.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.