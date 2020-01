Pékin change son représentant à Hong Kong, pour solutionner la crise

C'est un changement qui ne passe pas inaperçu à Hong Kong, mais cela suffira-t-il à mettre fin à la crise? Pékin change son principal représentant dans le territoire semi autonome. Le directeur du Bureau de liaison s'appelle désormais Luo Huininga, un homme qui a dirigé certaines provinces défavorisées, ce qui lui a permis d'acquérir une expérience sur un terrain plus économique et moins politique que son prédécesseur, selon les analystes.

